Aquidauana pode ter chuva isolada nesta quinta-feira

Inmet indica temperatura mÃnima de 23ºC e mÃ¡xima de 35ºC
Arquivo/O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (19) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 35ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do período.
A previsão indica possibilidade de variação nas condições do tempo durante o dia, com ocorrência de chuva em pontos isolados do município.
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