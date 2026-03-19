Aquidauana pode ter chuva isolada nesta quinta-feira

Arquivo/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (19) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 35ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do período.



A previsão indica possibilidade de variação nas condições do tempo durante o dia, com ocorrência de chuva em pontos isolados do município.