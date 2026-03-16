Aquidauana pode ter chuva isolada nesta segunda-feira

Inmet indica temperatura mÃnima de 24ºC e mÃ¡xima de 35ºC
A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (16) indica temperatura mínima de 24ºC e máxima de 35ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do período.
A previsão aponta para variação de nuvens durante o dia, com possibilidade de precipitação em alguns momentos no município.
INOVAÃ‡ÃƒO
Evento teve participaÃ§Ã£o de representantes do Inovaqui - Ecossistema de InovaÃ§Ã£o de Aquidauana
EXPECTATIVA
CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS