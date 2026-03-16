Aquidauana pode ter chuva isolada nesta segunda-feira

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (16) indica temperatura mínima de 24ºC e máxima de 35ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

A previsão aponta para variação de nuvens durante o dia, com possibilidade de precipitação em alguns momentos no município.