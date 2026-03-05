Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira

Inmet indica temperatura mÃnima de 23ºC e mÃ¡xima de 37ºC
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (13) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 37ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia deve apresentar céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns períodos.
Mesmo com a previsão de chuva em pontos isolados, as temperaturas permanecem elevadas no município ao longo do dia. A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e fique atenta às mudanças nas condições do tempo.
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