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Clima

Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira

Inmet indica temperatura mÃ­nima de 23ºC e mÃ¡xima de 37ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 13/03/2026 Ã s 07:30

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (13) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 37ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve apresentar céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns períodos.

Mesmo com a previsão de chuva em pontos isolados, as temperaturas permanecem elevadas no município ao longo do dia. A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e fique atenta às mudanças nas condições do tempo.

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