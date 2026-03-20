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Clima

Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira

Inmet indica temperatura mÃ­nima de 23ºC e mÃ¡xima de 34ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 20/03/2026 Ã s 08:26

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (20) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

A previsão aponta para variação nas condições do tempo durante o dia, com chance de precipitação em pontos isolados do município.

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