Aquidauana pode ter chuva isolada nesta sexta-feira

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (20) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do período.



A previsão aponta para variação nas condições do tempo durante o dia, com chance de precipitação em pontos isolados do município.