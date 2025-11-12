Aquidauana pode ter pancadas de chuva e queda de granizo nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia indica temperaturas entre 25°C e 37°C
Aquivo/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (12), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas entre 25°C e 37°C, com céu encoberto por muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.
O Inmet também alerta para a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas do município, especialmente durante os períodos da tarde e início da noite.
A orientação é que a população evite abrigar-se sob árvores ou estruturas metálicas durante tempestades, e que motoristas redobrem a atenção nas vias, em caso de chuva intensa e baixa visibilidade.
