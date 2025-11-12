Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 09:04

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e queda de granizo nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia indica temperaturas entre 25°C e 37°C

Da redação

Publicado em 12/11/2025 às 07:10

Atualizado em 12/11/2025 às 07:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquivo/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (12), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas entre 25°C e 37°C, com céu encoberto por muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

O Inmet também alerta para a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas do município, especialmente durante os períodos da tarde e início da noite.

A orientação é que a população evite abrigar-se sob árvores ou estruturas metálicas durante tempestades, e que motoristas redobrem a atenção nas vias, em caso de chuva intensa e baixa visibilidade.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Evento em Aquidauana debate segurança e turismo no IFMS no dia 19

• Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

• "Pedalando Contra o Câncer" acontece no sábado em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde

Clima

Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e pancadas de chuva isoladas

Arte e Cultura

Consciência Negra é tema de feira em Aquidauana

Projeto Aquidavôlei promove ação do Novembro Azul em Aquidauana

Aquidauana realiza hoje a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera

Motociclista fica ferido após bater em poste em Aquidauana

Saúde e Esporte

Projeto Aquidavôlei promove ação do Novembro Azul em Aquidauana

Publicidade

Esportes

Aquidauana realiza hoje a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera

ÚLTIMAS

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Evento

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo