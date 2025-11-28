Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma sexta-feira (28) marcada por calor intenso e possibilidade de instabilidade, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 23ºC e 40ºC, mantendo o padrão de fortes ondas de calor registrado nos últimos dias.



O céu deve permanecer com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As ocorrências de chuva serão irregulares e podem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e noite.



O Inmet alerta para atenção redobrada devido às altas temperaturas e possíveis mudanças rápidas no tempo. Recomenda-se hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol e atenção a áreas suscetíveis a alagamentos em caso de chuva forte.



A atualização integra o monitoramento diário das condições climáticas para a região do Pantanal.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!