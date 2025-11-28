Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 14:47

Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

As temperaturas variam entre 23ºC e 40ºC

Da redação

Publicado em 28/11/2025 às 07:10

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma sexta-feira (28) marcada por calor intenso e possibilidade de instabilidade, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 23ºC e 40ºC, mantendo o padrão de fortes ondas de calor registrado nos últimos dias.

O céu deve permanecer com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As ocorrências de chuva serão irregulares e podem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e noite.

O Inmet alerta para atenção redobrada devido às altas temperaturas e possíveis mudanças rápidas no tempo. Recomenda-se hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol e atenção a áreas suscetíveis a alagamentos em caso de chuva forte.

A atualização integra o monitoramento diário das condições climáticas para a região do Pantanal.

