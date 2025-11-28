Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

As temperaturas variam entre 23ºC e 40ºC
Arquivo/ O Pantaneiro
Aquidauana terá uma sexta-feira (28) marcada por calor intenso e possibilidade de instabilidade, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 23ºC e 40ºC, mantendo o padrão de fortes ondas de calor registrado nos últimos dias.
O céu deve permanecer com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As ocorrências de chuva serão irregulares e podem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e noite.
O Inmet alerta para atenção redobrada devido às altas temperaturas e possíveis mudanças rápidas no tempo. Recomenda-se hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol e atenção a áreas suscetíveis a alagamentos em caso de chuva forte.
A atualização integra o monitoramento diário das condições climáticas para a região do Pantanal.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Capacitação
Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira
Aquidauana terá quarta-feira de calor intenso e tempo firme
Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça-feira
Polícia
Homem tinha mandado de prisão preventiva e é investigado por furtos e tentativa de homicídio
Saúde
Número de vínculos ativos chega a 48,9 milhões, o maior já registrado no país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS