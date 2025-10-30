Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 09:07

Aquidauana pode ter pancadas de chuva nesta quinta-feira

As temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C

Da redação

Publicado em 30/10/2025 às 07:10

Atualizado em 30/10/2025 às 07:49

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que esta quinta-feira (30) será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em Aquidauana.

As temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C, com possibilidade de instabilidade em alguns períodos do dia.

O Inmet orienta a população a se manter atenta às condições climáticas e recomenda cuidados redobrados no trânsito durante as pancadas de chuva.

