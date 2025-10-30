Aquidauana pode ter pancadas de chuva nesta quinta-feira

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

As temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C, com possibilidade de instabilidade em alguns períodos do dia.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que esta quinta-feira (30) será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em Aquidauana.

O Inmet orienta a população a se manter atenta às condições climáticas e recomenda cuidados redobrados no trânsito durante as pancadas de chuva.

