Aquidauana pode ter pancadas de chuva nesta quinta-feira

As temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C
Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que esta quinta-feira (30) será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em Aquidauana.
As temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C, com possibilidade de instabilidade em alguns períodos do dia.
O Inmet orienta a população a se manter atenta às condições climáticas e recomenda cuidados redobrados no trânsito durante as pancadas de chuva.
