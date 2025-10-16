Acessibilidade

16 de Outubro de 2025

Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

A previsão indica pequena possibilidade de chuva isolada nas primeiras horas do dia

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 07:10

Atualizado em 16/10/2025 às 07:36

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas elevadas e pequena possibilidade de chuva isolada nas primeiras horas do dia.

A mínima prevista é de 25°C e a máxima pode chegar a 39°C. Pela manhã, o céu deve ficar com nuvens e há chance de precipitação leve e isolada. No período da tarde e da noite, o tempo fica aberto, com poucas nuvens e predomínio do calor.

O Inmet recomenda atenção à exposição prolongada ao sol e reforça a importância da hidratação, já que a combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar pode causar desconforto físico.



