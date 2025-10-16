Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas elevadas e pequena possibilidade de chuva isolada nas primeiras horas do dia.



A mínima prevista é de 25°C e a máxima pode chegar a 39°C. Pela manhã, o céu deve ficar com nuvens e há chance de precipitação leve e isolada. No período da tarde e da noite, o tempo fica aberto, com poucas nuvens e predomínio do calor.



O Inmet recomenda atenção à exposição prolongada ao sol e reforça a importância da hidratação, já que a combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar pode causar desconforto físico.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!