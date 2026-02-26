Aquidauana poderá ganhar nova Paróquia

O Pantaneiro

Na segunda-feira, dia 23 de fevereiro, foi realizada, na cidade de Aquidauana, uma reunião para tratar da possível implantação de uma nova Paróquia no município. O encontro contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Pedro Cesário Palma, juntamente com o Conselho de Consultores da Diocese.

Estiveram presentes os membros do conselho: Pe. Daniel, Pe. Gabriel, Pe. Israel, Pe. Tiago e Pe. Paulo, CSsR (Pároco da Paróquia Imaculada Conceição). Também se fez presente o Vigário Paroquial, Pe. José, CSsR.

Durante a reunião, o conselho debateu a proposta e ouviu atentamente as manifestações da comunidade local. O momento foi marcado pelo diálogo, escuta e reflexão sobre a realidade pastoral da região.

Ao final do encontro, todos se mostraram favoráveis à possível implantação da nova Paróquia, reconhecendo a importância da iniciativa para o fortalecimento da evangelização e do atendimento pastoral na cidade de Aquidauana.

A criação de uma nova Paróquia representa um passo significativo no processo de expansão e organização pastoral da Igreja na região, especialmente diante do crescimento populacional e das novas demandas sociais e espirituais. A medida poderá proporcionar maior proximidade entre a Igreja e os fiéis, além de favorecer a formação de lideranças, a ampliação das pastorais e o fortalecimento das comunidades já existentes.

Nos próximos meses, deverão ser realizados estudos complementares para definir território, estrutura administrativa e demais encaminhamentos necessários para a efetivação da proposta. A expectativa é de que, com diálogo e planejamento, a nova Paróquia se torne um importante instrumento de missão, acolhida e serviço à comunidade aquidauanense.