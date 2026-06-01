Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde em 12 de junho

Evento acontece no auditório da Câmara Municipal a partir das 13h, com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil"
Agência Brasil
A saúde se fortalece quando a população participa. No dia 12 de junho, Aquidauana será palco da 11ª Conferência Municipal de Saúde, um espaço de diálogo, construção de ideias e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
O evento acontece na sexta-feira, 12 de junho de 2026, a partir das 13h, no auditório da Câmara Municipal. A conferência tem como tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.
A organização destaca que a participação da população é fundamental para a construção de uma saúde pública mais humana, acessível e de qualidade para todos.
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LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA
SALVAR VIDAS
Ação atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
PERIGO
Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos pelo Corpo de Bombeiros, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.
CORUMBÁ
Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.
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