Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde em 12 de junho

Agência Brasil

A saúde se fortalece quando a população participa. No dia 12 de junho, Aquidauana será palco da 11ª Conferência Municipal de Saúde, um espaço de diálogo, construção de ideias e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento acontece na sexta-feira, 12 de junho de 2026, a partir das 13h, no auditório da Câmara Municipal. A conferência tem como tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

A organização destaca que a participação da população é fundamental para a construção de uma saúde pública mais humana, acessível e de qualidade para todos.

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