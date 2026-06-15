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Gestão estratégica

Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde para fortalecer o SUS

Evento reuniu gestores, profissionais e comunidade na Câmara Municipal com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil"

Da redação

Publicado em 15/06/2026 às 10:05

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Participaram da conferência o prefeito Mauro do Atlântico, a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, o secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira (12), na Câmara Municipal, a 11ª Conferência Municipal de Saúde. O evento teve como tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil” e reuniu gestores, profissionais da saúde, representantes de entidades, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e a comunidade em geral para debater propostas, prioridades e estratégias.

Participaram da conferência o prefeito Mauro do Atlântico, a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, o secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Héverton Bastos, além de servidores, conselheiros e representantes da sociedade civil.

A programação contou com a palestra do especialista Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, que abordou a importância da participação popular na construção de um sistema de saúde cada vez mais eficiente, democrático e acessível.

Durante a abertura, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a relevância da conferência para o fortalecimento da saúde pública municipal. Ele afirmou que o momento é fundamental para ouvir a população e construir juntos os caminhos para uma saúde cada vez melhor, e que as decisões tomadas no evento refletem diretamente no planejamento das ações e investimentos do município. O prefeito reforçou o compromisso de continuar trabalhando para garantir um atendimento mais humanizado, eficiente e próximo das pessoas.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que a conferência representa um importante instrumento de planejamento participativo. Segundo ela, é através do diálogo e da escuta da população que é possível identificar prioridades e traçar estratégias mais eficazes para atender às demandas da comunidade. Ela destacou que a participação de todos fortalece a gestão pública e contribui para a construção de uma saúde mais resolutiva e acolhedora.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Héverton Bastos, reforçou o papel da sociedade na definição das políticas públicas. Ele enfatizou que a conferência é um espaço democrático onde cada voz tem importância, e que as propostas discutidas e aprovadas serão fundamentais para orientar as ações da saúde municipal, garantindo que as decisões estejam alinhadas às necessidades reais da população de Aquidauana.

Além dos debates e discussões temáticas, a conferência contou com a participação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que apresentou uma exposição de artesanatos produzidos pelos usuários do serviço. A iniciativa evidenciou a importância das ações terapêuticas, da inclusão social e da valorização das potencialidades dos usuários no cuidado à saúde mental.

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