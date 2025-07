Aquidauana promove 1º Simpósio da Diversidade Sexual

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

Com foco na promoção da equidade, respeito e inclusão, Aquidauana sediará nos dias 31 de julho e 1º de agosto o 1º Simpósio da Diversidade Sexual e de Gênero: Desafios na Atenção à População LGBTQIA+ de Aquidauana e o Sarau da Diversidade, evento cultural que encerra a programação com arte e mobilização social.



A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), com apoio da ONG Igualdade para Todos e recursos oriundos de emenda parlamentar da deputada estadual Gleice Jane. O Sarau da Diversidade também é promovido pela ONG e viabilizado com apoio da parlamentar.



O Simpósio será aberto no dia 31 de julho, a partir das 18h30, na Câmara Municipal de Aquidauana, com credenciamento e apresentação cultural. Em seguida, haverá palestras com especialistas e representantes da pauta LGBTQIA+. Entre os convidados estão o presidente do Conselho Estadual LGBT, Bel Silva, que falará sobre direitos da população LGBTQIA+; o subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, Wagner Campos, que abordará as ações e programas voltados ao segmento; e o médico Marco Aurélio de Almeida Soares, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tratará do tema “Saúde para todos: promovendo a equidade e o respeito no atendimento à população LGBTQIA+”. Ao final, será promovido um debate aberto com os participantes.



No dia 1º de agosto, as atividades ocorrem na Escola Municipal Erso Gomes, com foco na capacitação de profissionais da saúde e no diálogo direto com a população LGBTQIA+. Pela manhã, serão oferecidas formações voltadas aos Agentes Comunitários de Saúde. À tarde, as capacitações contemplarão também recepcionistas das ESF’s (Estratégia Saúde da Família), além de rodas de conversa com membros da comunidade LGBTQIA+.



A proposta do simpósio é sensibilizar os profissionais da atenção básica para garantir um atendimento mais humanizado, inclusivo e livre de discriminações.



Encerrando a programação, será realizada a Caminhada da Diversidade, com concentração às 16h, em frente à Escola Erso Gomes. Logo depois, às 18h, o público poderá participar do Sarau da Diversidade, que acontecerá na Avenida Pantaneta, unindo arte, cultura e visibilidade social.

