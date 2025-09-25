Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

Colisão entre duas motos deixa homem ferido no Bairro Alto / Arquivo/ O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana promove nesta quinta-feira, dia 25, o 1º Simulado de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV). O evento ocorrerá no trevo da BR-262, na entrada da cidade, como parte das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito.

O simulado tem como objetivo testar a capacidade de resposta integrada das equipes de segurança e socorro diante de situações de emergência que envolvam múltiplas vítimas. A ação demonstrará como os diferentes órgãos atuam de forma coordenada para proteger vidas em situações críticas onde cada segundo é crucial.

A população está convidada a acompanhar o exercício, que mostrará na prática o preparo e a integração entre os serviços de emergência. O evento visa também conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e da valorização da vida no trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso dos órgãos de segurança e socorro com a capacitação constante e a melhoria contínua dos protocolos de atendimento a emergências, garantindo uma resposta mais eficiente em situações reais que exijam ação rápida e coordenada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!