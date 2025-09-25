Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

O evento ocorrerá no trevo da BR-262
Colisão entre duas motos deixa homem ferido no Bairro Alto / Arquivo/ O Pantaneiro
A prefeitura de Aquidauana promove nesta quinta-feira, dia 25, o 1º Simulado de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV). O evento ocorrerá no trevo da BR-262, na entrada da cidade, como parte das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito.
O simulado tem como objetivo testar a capacidade de resposta integrada das equipes de segurança e socorro diante de situações de emergência que envolvam múltiplas vítimas. A ação demonstrará como os diferentes órgãos atuam de forma coordenada para proteger vidas em situações críticas onde cada segundo é crucial.
A população está convidada a acompanhar o exercício, que mostrará na prática o preparo e a integração entre os serviços de emergência. O evento visa também conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e da valorização da vida no trânsito.
A iniciativa reforça o compromisso dos órgãos de segurança e socorro com a capacitação constante e a melhoria contínua dos protocolos de atendimento a emergências, garantindo uma resposta mais eficiente em situações reais que exijam ação rápida e coordenada.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
PSE
A equipe multidisciplinar contou com a participação de profissionais como psicóloga, nutricionista, assistente social e cirurgiã-dentista
Inmet
Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias
Polícia
DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS