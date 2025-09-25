Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:50

Buscar

Últimas notícias
X
Prevenção

Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

O evento ocorrerá no trevo da BR-262

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 07:26

Atualizado em 25/09/2025 às 08:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Colisão entre duas motos deixa homem ferido no Bairro Alto / Arquivo/ O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana promove nesta quinta-feira, dia 25, o 1º Simulado de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV). O evento ocorrerá no trevo da BR-262, na entrada da cidade, como parte das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito.

O simulado tem como objetivo testar a capacidade de resposta integrada das equipes de segurança e socorro diante de situações de emergência que envolvam múltiplas vítimas. A ação demonstrará como os diferentes órgãos atuam de forma coordenada para proteger vidas em situações críticas onde cada segundo é crucial.

A população está convidada a acompanhar o exercício, que mostrará na prática o preparo e a integração entre os serviços de emergência. O evento visa também conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e da valorização da vida no trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso dos órgãos de segurança e socorro com a capacitação constante e a melhoria contínua dos protocolos de atendimento a emergências, garantindo uma resposta mais eficiente em situações reais que exijam ação rápida e coordenada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Incêndio

Fogo em terreno baldio no Bairro Alto mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Tragédia

Apenas uma das vítimas poderá ser reconhecida por exame de impressões digitais

PSE

Programa Saúde na Escola chega na Fazenda Santana, em Aquidauana

A equipe multidisciplinar contou com a participação de profissionais como psicóloga, nutricionista, assistente social e cirurgiã-dentista

Tragédia

Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

Publicidade

Tragédia

Kongjian Yu defendia que Brasil era o "último pedaço de jardim do mundo"

ÚLTIMAS

Inmet

Máxima chega aos 37ºC e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias

Polícia

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo