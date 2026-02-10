Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 16:12

Hiperdia

Aquidauana promove ação com consultas e entrega de medicamentos na ESF Guanandy

A iniciativa busca ampliar o cuidado com a saúde crônica e a qualidade de vida da população mais vulnerável

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 13:13

O atendimento é direcionado a pacientes do programa Hiperdia (portadores de hipertensão arterial e diabetes) / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no dia 19 de fevereiro uma ação especial voltada para grupos prioritários na Estratégia Saúde da Família (ESF) Guanandy. A atividade, que combina o Programa Dose Certa em Casa e a Ação Hiperdia, ocorrerá a partir das 7h da manhã.

O atendimento é direcionado a pacientes do programa Hiperdia (portadores de hipertensão arterial e diabetes), idosos com 60 anos ou mais, pessoas com dificuldade de locomoção e pacientes acamados. O objetivo é facilitar o acesso a consultas de acompanhamento e à retirada de medicamentos de uso contínuo.

Para participar, os interessados devem apresentar a receita médica atualizada e o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). Dúvidas sobre a ação podem ser esclarecidas através do WhatsApp da unidade: (67) 99171-2566.

A iniciativa busca ampliar o cuidado com a saúde crônica e a qualidade de vida da população mais vulnerável, oferecendo um serviço descentralizado e acessível. A administração municipal reforça o convite para que os pacientes do grupo prioritário compareçam no dia e horário marcados para garantir a continuidade do tratamento e receber a orientação adequada.

