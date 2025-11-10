Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 16:43

Saúde

Aquidauana promove ação do Novembro Azul junto a colaboradores da Rotele

A atividade foi realizada na manhã desta segunda-feira (10), com foco na conscientização e na promoção de hábitos saudáveis entre o público masculino

Da redação

Publicado em 10/11/2025 às 11:59

Atualizado em 10/11/2025 às 12:11

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) José Vória realizou uma ação de saúde voltada aos colaboradores da empresa Rotele, dentro da campanha Novembro Azul, que reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem. A atividade foi realizada na manhã desta segunda-feira (10), com foco na conscientização e na promoção de hábitos saudáveis entre o público masculino.

Durante a ação, foram disponibilizados serviços como testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia, além da atualização do cartão de vacinas, com aplicação das doses de febre amarela, hepatite B, tétano, tríplice viral e outras.

De acordo com a coordenadora da Saúde do Homem, Renata Dantas, a iniciativa fortalece o vínculo entre os serviços de saúde e a população masculina.

“O Novembro Azul é uma oportunidade de lembrar aos homens que o cuidado com a saúde deve ser contínuo. Levar essas ações até o local de trabalho facilita o acesso e ajuda a quebrar o tabu de que homem não procura o serviço de saúde. Nosso objetivo é justamente incentivar a prevenção e o autocuidado”, explicou.

Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

