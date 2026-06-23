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Gestão pública

Aquidauana promove alinhamento estratégico com apoio do Sebrae

Encontro reuniu prefeito e secretariado para debates sobre inovação, comunicação e metas de desenvolvimento municipal

O Pantaneiro

Publicado em 23/06/2026 às 16:27

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Encontro aconteceu nesta segunda-feira e foi voltado ao alinhamento da gestão municipal / Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, promoveu na tarde desta segunda-feira (22), na Sala do Empreendedor, um encontro voltado ao alinhamento da gestão municipal.

A iniciativa teve como proposta fortalecer a integração entre as equipes de governo, além de promover uma imersão estratégica com foco na eficiência administrativa e no desenvolvimento do município em diferentes áreas.

A atividade foi realizada em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), dentro do Programa Cidade Empreendedora, e reuniu o prefeito Mauro do Atlântico e todo o secretariado municipal.

A programação contou com três palestras ministradas por consultores da instituição, abordando temas considerados essenciais para a administração pública. A primeira apresentação foi conduzida por Arnaldo Farias Júnior, que tratou de políticas públicas, desenvolvimento regional e turismo. Ele destacou ações voltadas ao fortalecimento do turismo local, incluindo o pacto de cooperação para o setor, além de temas como governança, liderança e inovação, reforçando o turismo como ferramenta de desenvolvimento territorial e identidade de Aquidauana.

Na sequência, o consultor Angelo Roncallif — ex-prefeito, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios e ex-vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios — abordou a importância da comunicação na gestão pública. Durante sua fala, destacou como uma comunicação eficiente contribui para aproximar o poder público da população e aprimorar os resultados da administração.

Encerrando o ciclo de palestras, o consultor sênior do Sebrae, Hudson Garcia, apresentou uma análise dos eixos estratégicos do município, com base em um relatório preliminar de indicadores. A explanação contribuiu para o acompanhamento das ações em andamento e para o direcionamento das próximas metas da gestão.

O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância da integração entre as secretarias, destacando que o trabalho conjunto é fundamental para garantir uma administração mais eficiente e voltada a resultados concretos para a população.

Ao final do encontro, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, apresentou dados sobre os avanços registrados desde o início da atual gestão, além de apontar pontos que ainda demandam melhorias, reforçando o compromisso com o aprimoramento contínuo da administração pública.

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