Aquidauana promove audiência para fortalecer proteção às mulheres

No próximo dia 22, às 19h, acontecerá na Câmara Municipal, uma Audiência Pública para promover diálogos institucionais e produzir procedimentos harmônicos entre os órgãos de proteção à mulher.

A Audiência Pública tem como objetivo a elaboração de um protocolo de Atendimento à Mulher, construído a partir dos debates da comissão temporária formada por autoridades dos órgãos envolvidos.

A iniciativa é organizada pela Associação de Juristas e de Acadêmicos do Pantanal (AJAPAN), com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal. Essa iniciativa promete avançar na garantia de direitos e na humanização do atendimento à mulher em situação de risco ou em vulnerabilidade.

O evento é aberto para participação de todos e deve contar com a presença de autoridades, especialistas e representantes de diversas instituições para fomentar o diálogo, garantir maior integração entre os órgãos envolvidos e fortalecer a rede de proteção às mulheres no município.

A supervisora de Políticas Públicas para as Mulheres de Aquidauana - Josilene Rodrigues Rosa, também reafirmou o compromisso da Administração Municipal com a causa, destacando a importância da construção coletiva de soluções eficazes e humanizadas para o atendimento às mulheres.

A Audiência contará com uma abordagem técnica e aprofundada sobre o tema, agregando conhecimento e experiência ao debate, composta pela Comissão Temporária: Dr. Cid Yukio Kuchida - Perito Médico Legista e chefe do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana (NRLM) e os delegados de Polícia Civil, Ronaldo Marcos Jacob, Isabelle Sentinello e Tatiana Zyngier e Silva.

Desde 2024, a AJAPAN vem trabalhando na mobilização e articulação interinstitucional, oficiando órgãos como: Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana, Delegacia da Mulher de Aquidauana, 7° Batalhão de Polícia Militar, Conselho Tutelar de Aquidauana, Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria de Assistência Social, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Aquidauana e Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, para garantir uma participação ampla e representatividade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana