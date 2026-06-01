Acessibilidade

01 de Junho de 2026 • 14:39

Buscar

Últimas notícias
X
SOLIDARIEDADE

Aquidauana promove campanha de doação de sangue e cadastro para medula óssea no final do mês

Ação no Hemosul busca reforçar estoques que atendem pacientes de toda a região; uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas

Redação

Publicado em 01/06/2026 às 12:53

Atualizado em 01/06/2026 às 12:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A população de Aquidauana terá uma nova oportunidade de praticar um gesto de solidariedade que pode salvar vidas. Nos dias 24 e 25 de junho, será realizada uma campanha de doação de sangue no município, com atendimento no Hemosul de Aquidauana.

Além da coleta de sangue, os participantes também poderão realizar o cadastro como doadores voluntários de medula óssea, ampliando as chances de ajudar pacientes que aguardam por transplantes em todo o país.

A iniciativa busca reforçar os estoques de sangue utilizados no atendimento de pacientes de Aquidauana e de toda a região, especialmente em um período em que as doações costumam diminuir.

O atendimento será realizado na sede do Hemosul, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2170, no Bairro Alto. Nos dois dias de campanha, os doadores poderão comparecer das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade devem observar as exigências específicas previstas pela legislação para a realização da doação.

Segundo os organizadores, uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo diretamente para tratamentos médicos, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência.

A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que está mobilizando a população para participar da ação e ajudar a manter os estoques abastecidos.

A orientação é que os interessados programem sua participação e compareçam ao Hemosul nos dias da campanha. Além de doar sangue, os voluntários poderão se cadastrar como doadores de medula óssea, oferecendo esperança para pacientes que dependem de um doador compatível para continuar seus tratamentos.

Com um gesto simples e rápido, cada doador pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Último dia de maio será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Emoção, homenagens e cortejo com viaturas marcam a despedida de Diocezar Maidana em Aquidauana

SALVAR VIDAS

Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros no CRAS de Miranda

Ação atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CIDADANIA

Projeto Bombeiros do Amanhã se destaca em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

TRÂNSITO

Carros colidem no centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

PERIGO

Incêndio atinge espetaria durante a madrugada no centro de Corumbá

Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos pelo Corpo de Bombeiros, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.

CORUMBÁ

Motociclista fica ferido em queda após desvio de cão

Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo