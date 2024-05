Aquidauana promove campanha de donativos para o Rio Grande do Sul

Doações na secretária de Assistência Social / Ronald Regis / O Pantaneiro

O número de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul aumentou nesta quinta-feira, após uma nova inundação no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Na manhã de hoje, havia 76.884 pessoas alojadas nos abrigos do estado, e no final da tarde esse número subiu para 79.494.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o total de desalojados pelas enchentes chega a 538.245 pessoas. Dos 497 municípios do estado, 446 foram afetados, o que corresponde a 89,7% do total.

Campanha de Donativos em Aquidauana

Em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas em todo o Brasil estão enviando donativos. Aquidauana não ficou de fora dessa corrente de ajuda.

As Secretarias de Assistência Social e Educação de Aquidauana estão realizando uma campanha de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, a primeira-dama do município, Maria Eliza, convocou a população para apoiar a campanha.

“Quando começou essa tragédia toda no RS, a gente abriu as redes sociais e sites, e não teve como não se sensibilizar. Eu, como primeira-dama do município, sinto a obrigação de chamar a população para se juntar a nós e ajudar nesta campanha,” disse Maria Eliza. Primeira-dama do município, Maria Eliza - Foto: Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

A primeira-dama ressaltou que Aquidauana já passou por diversas enchentes e que compreende a aflição das famílias que enfrentam essa situação.

“Um pouco que a gente passa aqui com a enchente com nossos ribeirinhos, a gente vê o sofrimento do povo saindo de casa, perdendo tudo, o pouco que têm. Não tem como a gente ficar de mãos atadas, o que eles estão passando lá.”

Pontos de Coleta e Itens Necessários

Todas as escolas municipais, CMEIs e a Secretaria de Assistência Social de Aquidauana estão funcionando como pontos de coleta dos donativos até o dia 5 de junho.

Itens a serem doados: