Aquidauana promove campanha TrÃ¢nsito Seguro

Foto: Celine Regis / O Pantaneiro

O município de Aquidauana promove a campanha Trânsito Seguro, com a participação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Contudo, na manhã desta terça-feira (12), autoridades locais se reuniram no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana (Semed) para discutir estratégias de segurança no trânsito.

O evento teve como tema central o slogan “Educar para prevenir é sempre o melhor caminho”, uma proposta do Prefeito Mauro do Atlântico, para destacar a importância da atenção e responsabilidade nas vias públicas.

À reportagem de O Pantaneiro, o prefeito afirmou que o trânsito precisa ser cuidado devidamente. "A questão dos acidentes, da sobrecarga que dá aos nossos hospitais, a nossa área de saúde, as sequelas que fica no cidadão, na cidadã, no trabalhador. Então nós iniciamos essa campanha permanente, uma vez que se comemora ou se enfatiza o trânsito em maio, com o maio amarelo. Mas a nossa campanha tem um caráter permanente, inicialmente de conscientização, de educação e obviamente depois nós temos que fazer as blitz, as questões mais ostensivas".

O Diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Gomes, enfatizou o apoio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e os investimentos realizados pela Prefeitura para melhorar a segurança no trânsito urbano. Segundo o diretor, esses esforços têm como foco a prevenção e a conscientização da população. "Aquidauana cresceu muito nos últimos anos e com isso, o número de carros nas vias aumentou, o que infelizmente, aumenta acidente. Essa campanha é educativa no primeiro momento, mas ela vai passar a ser fiscalizada, porque a gente tem que fazer entender a população que o trânsito deixa sequela, o trânsito deixa vítimas".

Portanto, a campanha pretende sensibilizar diretores, professores e outros profissionais da educação sobre a importância de garantir a segurança, principalmente das crianças, ao saírem das escolas. A ação busca promover cuidados nas imediações escolares e, assim, prevenir acidentes.

O evento contou com a presença do Prefeito Mauro do Atlântico, do Vice-Prefeito Murilo, além de diretores e professores da Rede de Ensino Municipal de Aquidauana. Também marcaram presença representantes do Detran, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Departamento de Trânsito de Aquidauana, Secretaria de Educação e o Grupo Covel (Honda), que apoia a campanha.

