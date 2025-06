Aquidauana promove capacitação sobre o Plano Plurianual 2026-2029

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Administração Municipal de Aquidauana realizou, na última sexta-feira (13), uma capacitação técnica voltada aos secretários municipais e chefes de gabinete das secretarias. O objetivo foi orientar os servidores sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029.



A formação ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi conduzida pelo contador do município, Alair Souza da Penha, e pelo secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda.



O foco da capacitação foi alinhar as ações das secretarias às diretrizes e metas da gestão municipal, com base nas necessidades da população. O treinamento buscou garantir que as propostas de cada setor estejam adequadamente integradas ao novo ciclo do PPA.



O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Com vigência de quatro anos, o PPA define de forma regionalizada os objetivos, diretrizes e metas dos programas da administração pública direta e indireta, quantificados física e financeiramente.



A capacitação faz parte do processo de construção participativa do PPA, fundamental para a definição de políticas públicas e ações estratégicas que atendam às demandas da população de Aquidauana.

