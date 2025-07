Aquidauana promove capacitação técnica para servidores da Produção

Juliano Dervalho / AGECOM

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, iniciou nesta semana um curso de capacitação voltado aos servidores que atuam no atendimento aos produtores rurais do município. A iniciativa conta com a parceria do Sindicato Rural de Aquidauana e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O curso, intitulado Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas de Pneus, teve início na segunda-feira (27) e segue até quarta-feira (30), sendo realizado nas dependências da própria secretaria. Participam da capacitação 12 pessoas, sendo 10 servidores municipais e 2 representantes indicados pelo Sindicato Rural.