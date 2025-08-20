Aquidauana promove ciclo de palestras gratuitas para microempreendedores

O objetivo é incentivar a formalização e oferecer capacitação prática para quem deseja iniciar ou fortalecer sua atuação no mercado
Marcelo Casal Jr
A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Sebrae/MS, está realizando uma programação de palestras voltadas a microempreendedores e pequenos negócios, por meio da Sala do Empreendedor. O objetivo é incentivar a formalização e oferecer capacitação prática para quem deseja iniciar ou fortalecer sua atuação no mercado.
A primeira palestra será no dia 21 de agosto, às 19h, na Sala do Empreendedor (antiga Estação Ferroviária), com o tema “Comece Certo: Entenda os Direitos do MEI”. A atividade vai abordar direitos do Microempreendedor Individual, regimes de tributação e estratégias de mercado.
No dia 28 de agosto será ministrada a palestra “Gestão de Tempo e Produtividade”, das 19h às 21h. Em 30 de setembro, o tema será “Faça Investimento em Marketing Digital”, também das 19h às 21h. Já em 9 de outubro ocorrerá a palestra “Gestão de Vendas e Fidelização de Clientes”, no mesmo horário.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Sala do Empreendedor. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail salaempreendedor@aquidauana.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3241-1385.
Segundo a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, a iniciativa busca ofertar conhecimento e orientação a empreendedores locais, fortalecendo a consolidação dos negócios no município.
