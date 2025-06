Aquidauana promove conferência em defesa dos direitos da pessoa idosa

Juliano Dervalho e Plínio de Goes

Foi realizada nesta segunda-feira (17), no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Aquidauana, a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, iniciativa que reforça o compromisso da cidade com o envelhecimento digno e com a construção de políticas públicas voltadas à população idosa.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o encontro reuniu representantes do poder público, sociedade civil organizada e profissionais da área de assistência social. O evento é promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a UFMS, que neste mês realiza também a campanha Junho Prata, voltada à valorização e proteção das pessoas idosas.