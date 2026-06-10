Aquidauana promove curso de intervenções em crises de suicídio e emergências psiquiátricas

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está realizando o Curso de Primeira Intervenção em Crises de Suicídio e Emergências Psiquiátricas (PRIC), reunindo profissionais da saúde, segurança pública e rede de proteção social para aprimorar o atendimento às pessoas em sofrimento psíquico.

As aulas teóricas estão sendo ministradas por militares do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, abordando temas como prevenção do suicídio, gerenciamento de crises, comunicação em saúde mental e emergências psiquiátricas.

A etapa prática acontece nesta quinta-feira, 11 de junho, com simulações e treinamentos que fortalecerão a atuação integrada das equipes. A iniciativa busca capacitar os profissionais para identificar e intervir precocemente em situações de risco, ampliando a rede de cuidado e proteção à saúde mental no município.

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