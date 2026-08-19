Dia D da Multivacinação será realizado neste sábado em Aquidauana

Estação Ferroviária será um dos pontos de vacinação / Divulgação

Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão atualizar a caderneta de vacinação neste sábado (22), durante o Dia D Nacional da Multivacinação em Aquidauana. Prefeitura promoverá a ação por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, das 08h às 14h.

A mobilização terá atendimento em dois locais - Estação Ferroviária e ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Santa Terezinha. O objetivo é verificar a situação vacinal e colocar em dia as doses previstas para cada faixa etária.

Além da atualização da caderneta, a campanha contempla a vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, por meio da tríplice viral, para pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não tenham sido vacinadas, conforme a indicação para cada caso.

A ação também dará continuidade ao resgate da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose.

Para receber o atendimento, é necessário levar a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF.

