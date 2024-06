Aquidauana promove discussão sobre desenvolvimento urbano

Tempo fechado em Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, convida a população para a cerimônia de abertura da 7ª Conferência Municipal das Cidades. Com o tema "Construindo a política nacional de desenvolvimento urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social", o evento promete ser um espaço vital para discutir e planejar o futuro urbano de Aquidauana.

A conferência será um fórum para autoridades, especialistas, acadêmicos e a comunidade em geral se reunirem e debaterem estratégias para o desenvolvimento urbano sustentável. A meta é promover um ambiente urbano mais inclusivo, democrático e socialmente justo.

Durante a conferência, os participantes discutirão temas como habitação, mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente e inclusão social. A ideia é desenvolver um plano estratégico que possa ser implementado a nível local, com impacto positivo na qualidade de vida dos moradores.

A participação da comunidade é fundamental para o sucesso do evento. Todos estão convidados a contribuir com ideias, sugestões e experiências que possam enriquecer as discussões e ajudar a moldar um futuro urbano melhor para Aquidauana.

Com um tema tão abrangente e pertinente, a 7ª Conferência Municipal das Cidades espera atrair um grande público e gerar debates frutíferos que resultem em ações concretas. A Prefeitura de Aquidauana reforça o convite para que todos participem e contribuam para a construção de uma cidade mais inclusiva, democrática, sustentável e justa.