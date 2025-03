Aquidauana promove evento especial pelo Dia Mundial da Água

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) e do Centro de Controle de Zoonoses, realizará no próximo sábado (22), uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água. O evento acontecerá na Estação Ferroviária de Aquidauana, das 8h às 12h, e contará com atividades voltadas à conscientização sobre a preservação da água e bem-estar animal.



A programação inclui uma blitz educativa, distribuição de água mineral e panfletos informativos sobre o uso consciente dos recursos hídricos. Além disso, haverá uma ação voltada à saúde dos animais, com serviços como vacinação antirrábica, teste rápido de leishmaniose, cadastro para castração de felinos e recebimento de denúncias relacionadas ao bem-estar animal.



Outro destaque do evento será a Feira de Adoção de gatos e cachorros, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses. Os animais disponíveis para adoção responsável já foram tratados e castrados e estarão à espera de novos lares.



A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), Polícia Militar Ambiental, Sanesul e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do Curso de Zootecnia.



Desde 1993, o Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem o objetivo de reforçar a importância da preservação dos recursos hídricos e do consumo sustentável.

