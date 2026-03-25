Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

O Pantaneiro/Arquivo

A Feira da Nova será realizada nesta sexta-feira (27) no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, com programação gratuita que inclui música ao vivo, praça de alimentação, artesanato e produtos da agricultura familiar.

O evento ocorre das 18h às 23h, na Rua Timóteo Proença, ao lado do Centro da Juventude. A atração musical da noite será o Grupo Nosso Balanço-MS.

A organização convida a comunidade a participar da feira, que oferece produtos locais e opções de lazer para toda a família. A entrada é gratuita.

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