Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

Evento gratuito serÃ¡ realizado no bairro Nova Aquidauana a partir das 18h e terÃ¡ comoÂ atraÃ§Ã£o o Grupo Nosso BalanÃ§o-MS
O Pantaneiro/Arquivo
A Feira da Nova será realizada nesta sexta-feira (27) no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, com programação gratuita que inclui música ao vivo, praça de alimentação, artesanato e produtos da agricultura familiar.
O evento ocorre das 18h às 23h, na Rua Timóteo Proença, ao lado do Centro da Juventude. A atração musical da noite será o Grupo Nosso Balanço-MS.
A organização convida a comunidade a participar da feira, que oferece produtos locais e opções de lazer para toda a família. A entrada é gratuita.
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