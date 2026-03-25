Acessibilidade

25 de MarÃ§o de 2026 • 16:08

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Cidadania

Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

Evento gratuito serÃ¡ realizado no bairro Nova Aquidauana a partir das 18h e terÃ¡ comoÂ atraÃ§Ã£o o Grupo Nosso BalanÃ§o-MS

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 15:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro/Arquivo

A Feira da Nova será realizada nesta sexta-feira (27) no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, com programação gratuita que inclui música ao vivo, praça de alimentação, artesanato e produtos da agricultura familiar.

O evento ocorre das 18h às 23h, na Rua Timóteo Proença, ao lado do Centro da Juventude. A atração musical da noite será o Grupo Nosso Balanço-MS.

A organização convida a comunidade a participar da feira, que oferece produtos locais e opções de lazer para toda a família. A entrada é gratuita.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Cidadania

Vila Pinheiro recebe neste sÃ¡bado o projeto "Meu Bairro Acontece" com serviÃ§os gratuitos

EducaÃ§Ã£o

Projeto "NÃ³s na Rede" inicia novo ciclo de formaÃ§Ã£o em Aquidauana

Cultura

LimÃ£o Verde avanÃ§a em plano de visitaÃ§Ã£o turÃ­stica em Aquidauana

Aquidauana entrega trator recuperado para produtores da Aldeia LimÃ£o Verde

MediaÃ§Ã£o assegura funcionamento da escola na Aldeia LimÃ£o Verde

Novo Horizonte B conquista a Copa IntegraÃ§Ã£o do LimÃ£o Verde

SaÃºde

Aquidauana recebe trÃªs nebulizadores para aÃ§Ãµes contra arboviroses

Publicidade

CamisÃ£o

Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio Aquidauana

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Programa Ativamente de AnastÃ¡cio Ã© ampliado e leva atividades fÃ­sicas Ã  zona rural

Iniciativa comeÃ§ou na segunda-feira (23) na ESF da ColÃ´nia VeredÃ£o e deve ser expandida para outras unidades rurais; secretÃ¡rio de SaÃºde participou dos exercÃ­cios

OcorrÃªncia

Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no centro de CorumbÃ¡

A colisÃ£o aconteceu nesta terÃ§a-feira (24) por volta das 9h40, no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Cabral

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo