Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz
Igreja Matriz de Miranda / Divulgação
A comunidade de Aquidauana tem um encontro marcado com a arte e a cultura nesta sexta-feira, dia 3 de outubro. A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz, a partir das 17h30.
O evento é um espaço dedicado a valorizar os artistas e artesãos locais, celebrar talentos e proporcionar momentos de convívio para a comunidade. A feira contará com uma programação especial, que inclui a apresentação musical de Wagner Aragão e o grupo teatral Batucando Histórias.
O convite é para que a população traga a família para prestigiar o que Aquidauana tem de melhor em produção cultural e artística.
