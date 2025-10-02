Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:36

Buscar

Últimas notícias
X
Encontro

Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 12:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Igreja Matriz de Miranda / Divulgação

A comunidade de Aquidauana tem um encontro marcado com a arte e a cultura nesta sexta-feira, dia 3 de outubro. A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz, a partir das 17h30.

O evento é um espaço dedicado a valorizar os artistas e artesãos locais, celebrar talentos e proporcionar momentos de convívio para a comunidade. A feira contará com uma programação especial, que inclui a apresentação musical de Wagner Aragão e o grupo teatral Batucando Histórias.

O convite é para que a população traga a família para prestigiar o que Aquidauana tem de melhor em produção cultural e artística.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pets

Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de emprego em Aquidauana no primeiro dia de outubro

Aquidauana

Homem é preso por violência doméstica e embriaguez ao volante em Aquidauana

Suspeito agrediu a companheira e tentou fugir de moto após ingerir bebida alcoólica

Aquidauana

Motorista é preso por embriaguez ao volante em Aquidauana

Publicidade

Cidade Nova

Homem é preso por violência doméstica em Aquidauana

ÚLTIMAS

Política

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto foi aprovado com 493 votos favoráveis

Destaque

SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

Secretária esteve na feira de profissões da Unigran

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo