Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está convidando a população para o Feirão de Aniversário do SINE, uma grande oportunidade para quem está em busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho.

O Feirão começa na terça-feira, dia 7 e vai até 8 de outubro, com atendimento contínuo das 7h às 13h. O evento acontecerá na Rua Estevão Alves Correa, número 1895, no Bairro Alto.

Os interessados em dar um novo passo na carreira devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais, a Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado para serem encaminhados às vagas disponíveis. A iniciativa visa facilitar o contato entre empresas e trabalhadores, impulsionando a empregabilidade no município.

