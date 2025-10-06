Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 07:03

Oportunidade

Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE

Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e Carteira de Trabalho e currículo atualizado

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 06:48

Atualizado em 06/10/2025 às 06:51

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está convidando a população para o Feirão de Aniversário do SINE, uma grande oportunidade para quem está em busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho.

O Feirão começa na terça-feira, dia 7 e vai até 8 de outubro, com atendimento contínuo das 7h às 13h. O evento acontecerá na Rua Estevão Alves Correa, número 1895, no Bairro Alto.

Os interessados em dar um novo passo na carreira devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais, a Carteira de Trabalho Digital e currículo atualizado para serem encaminhados às vagas disponíveis. A iniciativa visa facilitar o contato entre empresas e trabalhadores, impulsionando a empregabilidade no município.

