Aquidauana promove mobilizaÃ§Ã£o contra violÃªncia Ã  mulher em aÃ§Ã£o de conscientizaÃ§Ã£o

Servidores municipais participam de gesto simbÃ³lico no pÃ¡tio da SESAU; iniciativa reforÃ§a importÃ¢ncia da denÃºncia e do acolhimento
A aÃ§Ã£o reuniu servidores municipais em um gesto simbÃ³lico de conscientizaÃ§Ã£o, destacando a importÃ¢ncia da denÃºncia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, via CEM/CAMI, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, realizou um momento de mobilização no pátio da SESAU, reforçando o compromisso no combate à violência contra a mulher.
A ação reuniu servidores municipais em um gesto simbólico de conscientização, destacando a importância da denúncia, do acolhimento e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres. O encontro proporcionou um espaço de reflexão sobre o papel de cada cidadão e do poder público no enfrentamento a esse grave problema social.
A iniciativa também reforça o compromisso do município em promover políticas públicas que garantam proteção, respeito e direitos, além de incentivar o diálogo e a união da sociedade no enfrentamento à violência. A mobilização faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano para dar visibilidade ao tema e ampliar a conscientização da população.
Momentos como esse ajudam a ampliar a conscientização, dar visibilidade ao tema e fortalecer a rede de apoio às mulheres que precisam de acolhimento e proteção. A administração municipal segue trabalhando para garantir que as políticas de enfrentamento à violência sejam cada vez mais efetivas e alcancem quem mais precisa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Governo
De documentos a exames mÃ©dicos: MS CidadÃ£o transforma Aquidauana com mutirÃ£o de serviÃ§os pÃºblicos
SaÃºde
Primeira ediÃ§Ã£o do Movimenta Bodoquena ocorre na segunda-feira com inscriÃ§Ã£o solidÃ¡ria
PolÃtica pÃºblica
ResoluÃ§Ã£o publicada nesta segunda-feira determina que tema seja trabalhado ao menos uma vez por bimestre em todas as escolas municipais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS