10 de MarÃ§o de 2026 • 22:50

Aquidauana promove mobilizaÃ§Ã£o contra violÃªncia Ã  mulher em aÃ§Ã£o de conscientizaÃ§Ã£o

Servidores municipais participam de gesto simbÃ³lico no pÃ¡tio da SESAU; iniciativa reforÃ§a importÃ¢ncia da denÃºncia e do acolhimento

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 20:18

A aÃ§Ã£o reuniu servidores municipais em um gesto simbÃ³lico de conscientizaÃ§Ã£o, destacando a importÃ¢ncia da denÃºncia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, via CEM/CAMI, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, realizou um momento de mobilização no pátio da SESAU, reforçando o compromisso no combate à violência contra a mulher.

A ação reuniu servidores municipais em um gesto simbólico de conscientização, destacando a importância da denúncia, do acolhimento e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres. O encontro proporcionou um espaço de reflexão sobre o papel de cada cidadão e do poder público no enfrentamento a esse grave problema social.

A iniciativa também reforça o compromisso do município em promover políticas públicas que garantam proteção, respeito e direitos, além de incentivar o diálogo e a união da sociedade no enfrentamento à violência. A mobilização faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano para dar visibilidade ao tema e ampliar a conscientização da população.

Momentos como esse ajudam a ampliar a conscientização, dar visibilidade ao tema e fortalecer a rede de apoio às mulheres que precisam de acolhimento e proteção. A administração municipal segue trabalhando para garantir que as políticas de enfrentamento à violência sejam cada vez mais efetivas e alcancem quem mais precisa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

