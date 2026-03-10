Aquidauana promove mobilizaÃ§Ã£o contra violÃªncia Ã  mulher em aÃ§Ã£o de conscientizaÃ§Ã£o

A aÃ§Ã£o reuniu servidores municipais em um gesto simbÃ³lico de conscientizaÃ§Ã£o, destacando a importÃ¢ncia da denÃºncia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, via CEM/CAMI, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, realizou um momento de mobilização no pátio da SESAU, reforçando o compromisso no combate à violência contra a mulher.

A ação reuniu servidores municipais em um gesto simbólico de conscientização, destacando a importância da denúncia, do acolhimento e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres. O encontro proporcionou um espaço de reflexão sobre o papel de cada cidadão e do poder público no enfrentamento a esse grave problema social.

A iniciativa também reforça o compromisso do município em promover políticas públicas que garantam proteção, respeito e direitos, além de incentivar o diálogo e a união da sociedade no enfrentamento à violência. A mobilização faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano para dar visibilidade ao tema e ampliar a conscientização da população.

Momentos como esse ajudam a ampliar a conscientização, dar visibilidade ao tema e fortalecer a rede de apoio às mulheres que precisam de acolhimento e proteção. A administração municipal segue trabalhando para garantir que as políticas de enfrentamento à violência sejam cada vez mais efetivas e alcancem quem mais precisa.

