Aquidauana promove Mutirão Cidade Limpa nas Vilas Princesa do Sul e Quarenta

A prefeitura orienta a população sobre como contribuir com a iniciativa / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana informa que deu continuidade, na quinta-feira, dia 21, ao Mutirão Cidade Limpa nas Vilas Princesa do Sul e Quarenta. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizaram serviços de limpeza e recolhimento de lixo, materiais inservíveis, galhos e entulhos nas duas localidades.

A ação contribui para manter os bairros mais limpos, organizados e seguros. A prefeitura destaca que o mutirão ajuda na prevenção de doenças, no combate aos focos do mosquito da dengue e na melhoria da qualidade de vida da população.

A administração municipal reforça que segue trabalhando diariamente para cuidar da cidade, mas ressalta que a colaboração da comunidade é essencial para manter os espaços públicos limpos e bem cuidados.

A prefeitura orienta a população sobre como contribuir com a iniciativa. Entre as recomendações estão não descartar lixo em terrenos baldios, colocar entulhos e galhos para recolhimento exclusivamente nos dias do mutirão, manter quintais e calçadas limpos, evitar acúmulo de materiais que possam se tornar criadouros do mosquito da dengue e denunciar o descarte irregular de lixo.

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