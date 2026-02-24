Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Durante os dois dias, estão sendo realizadas inserções de DIU hormonal e não hormonal, oferecendo mais opções de planejamento reprodutivo às mulheres do município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Teve início nesta terça-feira, dia 24, o Mutirão de Inserção de DIU – Dispositivo Intrauterino, promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A ação prossegue também na quarta-feira, 25, ampliando o acesso das mulheres a métodos contraceptivos seguros e de longa duração.

Durante os dois dias, estão sendo realizadas inserções de DIU hormonal e não hormonal, oferecendo mais opções de planejamento reprodutivo às mulheres do município. Ao todo, aproximadamente 50 mulheres em idade fértil serão atendidas, todas previamente avaliadas, orientadas e acompanhadas pela equipe de saúde, garantindo segurança, acolhimento e qualidade no atendimento.

O DIU é um método contraceptivo de longa duração, com mais de 90% de eficácia na prevenção da gravidez, sendo uma alternativa segura, prática e amplamente recomendada por profissionais de saúde.

Abertura e autoridades presentes

A abertura do mutirão contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Fred Frank, Marquinhos Taxista e Sargento Cruz, e dos secretários municipais Sandra Calonga (Saúde e Saneamento), Marluce Luglio (Administração) e Anderson Meireles (Chefe de Gabinete). Também participaram a supervisora de políticas públicas para mulheres, Josilene Rosa, e o presidente da associação de moradores do Bairro Nova Aquidauana, Robson Amaral.

A secretária Sandra Calonga destacou a importância da iniciativa para a autonomia feminina. "Estamos empenhados em garantir mais autonomia às mulheres de Aquidauana, oferecendo informação, acolhimento e acesso a serviços de qualidade, com segurança e responsabilidade", afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão municipal com a ampliação dos serviços de saúde. "Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Essa ação demonstra nosso compromisso com Aquidauana, investindo em prevenção e atendimento de qualidade. Também agradeço à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul pela parceria, que fortalece e qualifica ainda mais o atendimento à nossa população", declarou.

Apoio do Legislativo

Representando o Poder Legislativo, todos os vereadores presentes fizeram uso da palavra, parabenizando a iniciativa da Administração Municipal e agradecendo a parceria com a UFMS. Eles destacaram a importância da ação para a saúde das mulheres de Aquidauana e manifestaram apoio às ações desenvolvidas na área da saúde, colocando a Câmara Municipal à disposição para contribuir com projetos e iniciativas que promovam mais qualidade de vida à população.

Capacitação profissional

Além dos atendimentos à população, na manhã desta terça-feira foi realizado um treinamento voltado a enfermeiros e médicos, conduzido pelo professor da UFMS Sebastião Junior Henrique Duarte. A capacitação abordou protocolos atualizados e boas práticas relacionadas à inserção do DIU, contribuindo para a qualificação das equipes e para a segurança dos procedimentos realizados durante o mutirão e nos atendimentos regulares da rede municipal de saúde.

