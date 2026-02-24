Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 01:23

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Ação segue até amanhã e deve atender cerca de 50 mulheres; profissionais de saúde também participaram de capacitação

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 18:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante os dois dias, estão sendo realizadas inserções de DIU hormonal e não hormonal, oferecendo mais opções de planejamento reprodutivo às mulheres do município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Teve início nesta terça-feira, dia 24, o Mutirão de Inserção de DIU – Dispositivo Intrauterino, promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A ação prossegue também na quarta-feira, 25, ampliando o acesso das mulheres a métodos contraceptivos seguros e de longa duração.

Durante os dois dias, estão sendo realizadas inserções de DIU hormonal e não hormonal, oferecendo mais opções de planejamento reprodutivo às mulheres do município. Ao todo, aproximadamente 50 mulheres em idade fértil serão atendidas, todas previamente avaliadas, orientadas e acompanhadas pela equipe de saúde, garantindo segurança, acolhimento e qualidade no atendimento.

O DIU é um método contraceptivo de longa duração, com mais de 90% de eficácia na prevenção da gravidez, sendo uma alternativa segura, prática e amplamente recomendada por profissionais de saúde.

Abertura e autoridades presentes

A abertura do mutirão contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Fred Frank, Marquinhos Taxista e Sargento Cruz, e dos secretários municipais Sandra Calonga (Saúde e Saneamento), Marluce Luglio (Administração) e Anderson Meireles (Chefe de Gabinete). Também participaram a supervisora de políticas públicas para mulheres, Josilene Rosa, e o presidente da associação de moradores do Bairro Nova Aquidauana, Robson Amaral.

A secretária Sandra Calonga destacou a importância da iniciativa para a autonomia feminina. "Estamos empenhados em garantir mais autonomia às mulheres de Aquidauana, oferecendo informação, acolhimento e acesso a serviços de qualidade, com segurança e responsabilidade", afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso da gestão municipal com a ampliação dos serviços de saúde. "Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Essa ação demonstra nosso compromisso com Aquidauana, investindo em prevenção e atendimento de qualidade. Também agradeço à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul pela parceria, que fortalece e qualifica ainda mais o atendimento à nossa população", declarou.

Apoio do Legislativo

Representando o Poder Legislativo, todos os vereadores presentes fizeram uso da palavra, parabenizando a iniciativa da Administração Municipal e agradecendo a parceria com a UFMS. Eles destacaram a importância da ação para a saúde das mulheres de Aquidauana e manifestaram apoio às ações desenvolvidas na área da saúde, colocando a Câmara Municipal à disposição para contribuir com projetos e iniciativas que promovam mais qualidade de vida à população.

Capacitação profissional

Além dos atendimentos à população, na manhã desta terça-feira foi realizado um treinamento voltado a enfermeiros e médicos, conduzido pelo professor da UFMS Sebastião Junior Henrique Duarte. A capacitação abordou protocolos atualizados e boas práticas relacionadas à inserção do DIU, contribuindo para a qualificação das equipes e para a segurança dos procedimentos realizados durante o mutirão e nos atendimentos regulares da rede municipal de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Queda de galho danifica residência no bairro Maria Leite em Corumbá

Educação

Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

Cidade

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

Aquidauana inicia reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace de Oliveira

Semana começa com 14 vagas de emrego em Aquidauana

Aquidauana

Confira as vagas da Casa do Trabalhador desta segunda

Publicidade

Educação

Aquidauana inicia reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace de Oliveira

ÚLTIMAS

Tributo

Bonito divulga calendário do IPTU com possibilidade de parcelamento em 10 vezes

Contribuintes podem parcelar em até 10 vezes e emitir guia pelo site da prefeitura

Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo