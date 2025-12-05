Aquidauana promove oficinas sobre higiene e manipulação de alimentos

Divulgação

A Vigilância Sanitária de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com a Sala do Empreendedor, realizará a Oficina da Saúde: Higiene e Manipulação de Alimentos, destinada a profissionais do setor alimentício.



A capacitação tem como finalidade orientar empreendedores e colaboradores sobre boas práticas de higiene, manipulação adequada dos alimentos e requisitos necessários para a preparação às fiscalizações sanitárias de 2026, contribuindo para a segurança do consumidor e a qualidade dos produtos oferecidos.



As oficinas serão sempre às 15h, seguindo o cronograma: na quarta-feira (10), na ESF Cláudio F. Stella, no bairro Santa Terezinha; na quinta-feira (11), na ESF Bernardino Lopes, no Guanandy; na sexta-feira (12), na ESF Izaura Baes, no Nova Aquidauana; e na terça-feira (16), na ACEA (Associação Comercial de Aquidauana). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-1385.

