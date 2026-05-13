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Prevenção à violência

Aquidauana promove palestra de abertura do Maio Laranja na Câmara Municipal

Evento contará com especialistas para debater escuta especializada, depoimento especial e fluxos de atendimento à criança e adolescente

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 09:37

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Conselho Tutelar, convida toda a população para a palestra oficial de abertura do Movimento Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento acontecerá nesta quinta-feira (14), às 7h, na Câmara Municipal de Aquidauana.

A programação contará com duas palestras fundamentais para o fortalecimento da rede de proteção do município. A primeira, com Doêmia Ignez Ceni, abordará a diferença entre escuta especializada e depoimento especial. Em seguida, Giuliano Máximo Martins tratará dos temas do Comitê do Depoimento Especial e da criação de fluxos de atendimento.

O evento tem como lema "Unir forças para proteger, ouvir e transformar vidas" e reforça a mensagem de que toda criança tem o direito de ser ouvida. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da denúncia e do acolhimento adequado às vítimas de violência sexual.

A Prefeitura de Aquidauana reforça o convite à comunidade para participar da abertura do Maio Laranja. "Proteger é responsabilidade de todos", destaca a campanha. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Assistência Social ou ao Conselho Tutelar do município.

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