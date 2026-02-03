Aquidauana promove palestra sobre formalização de empreendedores

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, realizou a palestra “Comece Certo: Formalize!”, voltada a empreendedores do município. A atividade ocorreu na semana passada, no dia 28, na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária.



A ação contou com a parceria do programa Cidade Empreendedora, Sebrae/MS, Prodesenvolve, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Governo do Estado. A palestra foi ministrada pela consultora do Sebrae/MS, Anne Caroline Gonçalves, com foco na orientação de empreendedores que atuam de forma informal e no esclarecimento de dúvidas de microempreendedores individuais (MEI).



Durante o encontro, foram apresentados temas relacionados ao processo de formalização, como vantagens e riscos da atuação informal, conceitos de empresário, tipos societários, regimes tributários e etapas necessárias para a regularização do negócio.



O secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou que a iniciativa busca orientar os empreendedores sobre a formalização e apresentar informações sobre acesso a crédito, benefícios e oportunidades disponíveis aos negócios regularizados.



A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, por meio da Sala do Empreendedor, informou que seguirá promovendo palestras e oficinas gratuitas voltadas ao empreendedorismo. As próximas atividades serão divulgadas em breve.