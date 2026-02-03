Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 17:25

Buscar

Últimas notícias
X
Capacitação

Aquidauana promove palestra sobre formalização de empreendedores

A atividade ocorreu na semana passada, no dia 28, na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 11:55

Atualizado em 03/02/2026 às 12:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, realizou a palestra “Comece Certo: Formalize!”, voltada a empreendedores do município. A atividade ocorreu na semana passada, no dia 28, na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária.

A ação contou com a parceria do programa Cidade Empreendedora, Sebrae/MS, Prodesenvolve, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Governo do Estado. A palestra foi ministrada pela consultora do Sebrae/MS, Anne Caroline Gonçalves, com foco na orientação de empreendedores que atuam de forma informal e no esclarecimento de dúvidas de microempreendedores individuais (MEI).

Durante o encontro, foram apresentados temas relacionados ao processo de formalização, como vantagens e riscos da atuação informal, conceitos de empresário, tipos societários, regimes tributários e etapas necessárias para a regularização do negócio.

O secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou que a iniciativa busca orientar os empreendedores sobre a formalização e apresentar informações sobre acesso a crédito, benefícios e oportunidades disponíveis aos negócios regularizados.

A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, por meio da Sala do Empreendedor, informou que seguirá promovendo palestras e oficinas gratuitas voltadas ao empreendedorismo. As próximas atividades serão divulgadas em breve.

Leia Também

• Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich,

• Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira

• Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

BR-419 é interditada por tempo indeterminado no trecho sobre o Córrego João Dias

Evento

Pestalozzi de Aquidauana promove bazar beneficente nesta terça-feira

Clima

Chuva intensa atinge Aquidauana e Piraputanga; distrito registra mais de 100mm em 24h

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência

Aquidauana intensifica serviços de tapa-buracos com as chuvas de verão

Polícia

Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

Publicidade

Educação

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

ÚLTIMAS

Mobilidade social

MS alia crescimento econômico e inclusão para melhorar a vida da população

Estado está em segundo lugar na melhoria da vida dos cidadãos

Cultura

Festival Viva Praia 2026 movimenta a Prainha de Anastácio

O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo