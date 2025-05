Aquidauana promove simulado de acidente na Avenida Pantaneta

Simulação contou com o auxílio de diversas entidades de saúde e segurança / Prefeitura de Aquidauana

A Avenida Pantaneta em Aquidauana foi palco, na sexta-feira, dia 16, do 4º Simulado de Acidente de Trânsito, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação integra as atividades do movimento Maio Amarelo, que visa conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

O simulado contou com a participação de diversas instituições, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Samu 192, além de secretarias municipais e projetos sociais como o "Bombeiros do Amanhã". Durante o evento, foram encenadas situações reais de acidentes de trânsito, com demonstrações ao vivo de resgate e atendimento às vítimas, destacando a importância da resposta rápida e coordenada em emergências.

O evento reforça o compromisso das autoridades locais em promover a educação no trânsito e reduzir o número de acidentes, destacando a colaboração entre órgãos públicos e a comunidade na construção de um trânsito mais seguro.

