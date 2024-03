Aquidauana promove treinamento para prevenir casos de suicídios

Esta semana, durante três dias (04, 05 e 06), a equipe do SAMU, Corpo de Bombeiros de Aquidauana, bem como, profissionais da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande e acadêmicos da área de saúde, participaram do treinamento: “1ª Intervenção em crises de suicídio”, focado no lema “Toda vida importa”.

Ministrado pelos militares do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, o 2º Ten. Max Souza Tosta, 1º Sgt Murilo Insabralde Segato e os cabos Matheus Rodrigues Baroni e Lucas Vinicius Lima Cavalcanti, o treinamento teve em seu primeiro momento aulas teóricas e, depois, nos dois últimos dias, as aulas práticas.

Durante a abertura do treinamento, a secretária de Saúde de Aquidauana - Patrícia Panachuki reforçou a importância das capacitações sobre esse tema e destacou a preocupação da Gestão Municipal para com a saúde dos munícipes, especialmente, daqueles que necessitam de cuidados especiais e atendimentos voltados à saúde mental.

“Devido ao alto índice de suicídio na nossa região, organizamos o projeto e solicitamos esse treinamento com o objetivo de capacitar nossos profissionais do SAMU, dos Bombeiros, psicólogos, enfermeiros e técnicos da Rede”, explicou o coordenador do SAMU de Aquidauana, Héverton Bastos.

O treinamento exigiu o envolvimento e muita concentração dos participantes, principalmente, nas aulas práticas, em que os profissionais vivenciaram simulações de situações reais e cotidianas com diversos personagens em crises de tentativa de suicídio e, ainda, de diversas formas, exigindo dos cursistas um preparo específico de abordagem em cada situação, com o principal objetivo de salvarem as vítimas.

As aulas práticas aconteceram no prédio da PRF, em frente ao Mercado Municipal e também na Ponte Velha.