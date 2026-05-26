 Aquidauana promove vacinação contra Influenza na Estação Ferroviária no dia 30

Atendimento será das 8h às 14h para toda a população a partir dos 6 meses
Agência Brasil
A Secretaria de Saúde de Aquidauana informa que realizará no dia 30 de maio, das 8h às 14h, uma ação de vacinação na Estação Ferroviária. A equipe da SESAU estará no local aplicando a vacina contra a Influenza e realizando a atualização da caderneta de vacina para toda a população a partir dos seis meses de idade.
A iniciativa tem como objetivo proteger a saúde dos moradores, evitar complicações causadas pela gripe e manter a vacinação em dia. A prefeitura reforça a importância da imunização como medida preventiva, especialmente no período de temperaturas mais baixas, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Os interessados devem comparecer ao local com o Cartão SUS ou o CPF. A vacinação é aberta a toda a população.
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