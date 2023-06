Aquidauana promove "Junho Vermelho" com destaque à importância da doação de sangue

Ronald Regis

Nesta sexta-feira, dia 16, a Fundação do Trabalho de Aquidauana e o Hemosul realizaram, na sede da Fundação, uma palestra dentro da programação da campanha “Junho Vermelho”, com a participação de funcionários da entidade, representantes do Hemosul, usuários da fundação e também da secretária municipal de assistência social, Josilene Rodrigues Rosa.

O evento tem o objetivo de esclarecer a importância da doação de sangue para um paciente e a conscientização da participação solidária e ativa da população, nessa campanha, que não recebe sangue apenas no mês de junho, mas por todo o ano. Em Aquidauana, o Hemosul faz campanhas pontuais para a coleta de sangue, e trabalha com forte parceria com o Hemosul de Campo Grande para atender à população.

A Bioquímica responsável pelo Hemosul de Aquidauana, Rosangela, falou sobre a importância de ser um doador tanto de medula quanto de sangue para salvar uma vida.

“Hoje a gente veio até aqui na Funtrab, com os servidores e com os usuários que estavam presentes, para esclarecer um pouco sobre a doação e falar que embora nós não temos, atualmente, a doação diária, a gente depende das campanhas agendadas pelo Hemosul. A gente também desenvolve, outros trabalhos como cadastro de doadores de medula óssea, e a gente atende também os pacientes de hemofilia, entregando medicação, mensalmente e o nosso trabalho principal é agendar as demandas dos hospitais da região. A gente atende os hospitais de Aquidauana, Miranda e Anastácio. A gente tem um estoque mesmo não tendo as doações aqui, O Hemosul abastece o nosso estoque conforme nossa demanda aqui da região e a gente repassa para os hospitais conforme eles solicitam”.

O Hemosul de Aquidauana ainda não atende diariamente doadores de sangue, mas sim de medula óssea. O doador deve comparecer na sede do Hemosul de Aquidauana, que fica na rua Duque de Caxias, n° 2.061, no bairro Alto, na cidade com documento oficial de identidade, conforme esclarece a responsável pelo Hemosul Aquidauana.

“A pessoa leva um documento oficial com foto, preencher uma ficha de cadastro e é coletado um tubinho de sangue de 5 ml que é encaminhado para fazer o cadastro do doador. Esse serviço a gente faz diariamente".

O evento teve o apoio e a promoção da secretaria municipal de assistência social de Aquidauana, e a secretária Josilene Rodrigues Rosa, destacou a importância das informações prestadas pela equipe do Hemosul Aquidauana, reconhecendo que através da secretaria que ela representa, pode promover multiplicadores dessa consciência de ser doador, através das pessoas atendidas pelos programas sociais, para que elas sejam conhecedores da importância da doação de sangue e de medula também.

“Nessa manhã, nós podemos aqui ter informações muito importantes, relevantes de serem os agentes multiplicadores dessas informações, principalmente nos trabalhos que nós temos com os projetos sociais, e as crianças, que são agentes de levar informação para dentro dos lares, a gente acredita nisso, aposta, e nessa manhã nos colocamos aqui a disposição diante de todas as informações que foram prestadas, para divulgar ainda mais o trabalho, do Hemosul, aqui no município”.

Medula óssea é um órgão importante e sua doação pode salvar vidas

A medula óssea é um tecido líquido encontrado no interior dos ossos. É responsável por produzir as células do sangue, ou seja, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Sua doação é importante, e ser um doador é um dos gestos mais nobres para salvar vidas. Ela deve ser doada, e quando houver compatibilidade com um paciente, o Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), entra em contato com o doador. A doação será em um Centro de Transplante de Medula Óssea e todo o procedimento será custeado pelo SUS.

A doação de sangue é tão importante quanto a de outros órgãos e medula, e nessa época do ano é notória a redução de doadores diários principalmente de sangue, e os estoques se reduzem. É importante que a sociedade reconheça e perceba o valor de ser um doador, porque quem doa pode um dia também necessitar. Para doar sangue é importante comparecer a uma das unidades de coleta, portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe, ou responsável legal, pesar 51 quilos ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Segundo o Hemosul, doar sangue é um ato de solidariedade, onde toda a sociedade deve estar empenhada, sempre espontaneamente, e, promovendo essa iniciativa entre outras pessoas. Estender o braço num hemocentro mais próximo e doar sangue é como um salvamento. A pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue, e essa única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas.