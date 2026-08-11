Aquidauana promoverá passeio ciclístico em apoio à luta contra o câncer

"Passeio Ciclístico Pedalando Contra o Câncer" está marcado para o dia 23 de agosto (domingo) / Divulgação

Aquidauana se mobiliza para um passeio ciclístico dedicado à conscientização e ao apoio à luta contra o câncer, marcado para o dia 23 de agosto (domingo). Com o lema “Pedale por você, por quem você ama, por todos!”, a iniciativa integra a programação oficial dos 134 anos do município e pretende reunir famílias, ciclistas e a comunidade em uma manhã de esporte, solidariedade e incentivo à prevenção.

O "Passeio Ciclístico – Pedalando Contra o Câncer" terá concentração a partir das 07h30, na rotatória da Avenida Pantaneta, de onde os participantes sairão às 08h, com destino ao Parque Ecológico da Lagoa Comprida.

A ação é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana.

Além de incentivar a prática de atividade física, o passeio busca chamar a atenção para a importância da prevenção, do cuidado com a saúde e do apoio às pessoas que enfrentam o câncer.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever antecipadamente por meio do Google Forms. Também será possível fazer a inscrição no próprio dia do passeio, no local da concentração, das 07h às 07h30.

Quem participar ainda poderá concorrer ao sorteio de diversos brindes, incluindo bicicletas.

A organização orienta os participantes a levarem garrafinha de água para manter a hidratação durante o percurso. Também são recomendados o uso de roupas leves, protetor solar e, se possível, levar capacete.

O evento é aberto a toda a família e pretende transformar o pedal em uma grande corrente de solidariedade. A proposta é que cada participante possa contribuir, à sua maneira, para levar uma mensagem de apoio, esperança e conscientização sobre o câncer.