Aquidauana realiza 10ª Conferência Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

O Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, promoverá no próximo dia 10 de julho (quinta-feira) a 10ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontecerá das 17h30 às 22h, na Câmara Municipal de Aquidauana.



Com o tema “Planejar a Saúde com Participação Popular: Desafios e Compromissos no SUS Municipal”, a conferência será um espaço para debater propostas, analisar a situação atual da saúde no município e construir, de forma coletiva, o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o período de 2026 a 2029.



A programação está organizada em torno de um eixo central — “Construindo o Plano Municipal de Saúde 2026 a 2029: Que saúde queremos nos próximos 4 anos?” — dividido em quatro subeixos temáticos: 1) Infraestrutura, Gestão e Investimentos; 2) Atenção Primária e Vigilância em Saúde; 3) Atenção Especializada e Assistência Farmacêutica; e 4) Controle Social: Participação Popular e de Trabalhadores na Saúde.



O objetivo é fortalecer a participação da população, trabalhadores, gestores e conselheiros no planejamento e na definição de prioridades para o SUS no município, ouvindo sugestões e discutindo os desafios do setor. Ao final, os participantes apresentarão propostas que irão compor o PMS, instrumento que orienta políticas, metas e investimentos para os próximos quatro anos.

