Aquidauana realiza 10ª Conferência Municipal de Saúde

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, e em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizou na noite de ontem (10) a 10ª Conferência Municipal de Saúde, na Câmara Municipal de Aquidauana.



Com o tema "Planejar a Saúde com Participação Popular. Desafios e Compromissos no SUS Municipal", o evento teve como objetivo reunir trabalhadores da saúde, gestores e população para debater e apresentar propostas que irão compor o Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026-2029.



A conferência contou com palestra da gerente de Saúde da Pessoa Idosa, enfermeira Patrícia Magalhães, que abordou o planejamento participativo no fortalecimento do SUS. Os participantes discutiram o eixo central “Construindo o Plano Municipal de Saúde 2026 a 2029: Que saúde queremos nos próximos 4 anos?”, dividido em quatro subeixos temáticos.



Estiveram presentes a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Héverton Bastos; o comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Willian Silva do Nascimento; entre outros representantes.



As propostas levantadas durante a conferência irão subsidiar as políticas, metas e investimentos da saúde municipal para os próximos anos. Também participou do evento o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que expôs trabalhos artesanais feitos pelos usuários do serviço.

