Aquidauana realiza 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, realizou na última sexta-feira (4) a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal.



O tema central do evento foi “20 anos do SUAS (Sistema Único da Assistência Social): Construção, Proteção Social e Resistência”. Participaram autoridades, representantes da sociedade civil, usuários do sistema e profissionais da área.



As conferências municipais têm como finalidade analisar e deliberar propostas de aprimoramento da Política de Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade dos entes federados. Também são responsáveis pela eleição dos delegados que representarão o município na conferência estadual.



Na abertura, alunos dos projetos sociais Bombeiros do Amanhã executaram os hinos nacional e municipal, e a Patrulha Mirim realizou apresentação cultural.



Estiveram presentes o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga; o chefe de gabinete Anderson Meireles, representando o prefeito Mauro do Atlântico; os vereadores Fred Frank, Genivaldo Montana (líder do prefeito na Câmara) e Renato Bossay; além de representantes da UFMS, 9º BE Cmb, Pestalozzi, Conselhos Tutelares, movimentos sociais, lideranças religiosas e membros do Conselho Municipal de Assistência Social.



Durante a abertura, Clériton Alvarenga destacou a importância do espaço para discutir políticas públicas e buscar o aperfeiçoamento do SUAS. Representando o Executivo, Anderson Meireles ressaltou que as propostas elaboradas são fundamentais para uma política forte de assistência social. O vereador Fred Frank comentou sobre a relevância da universalização do SUAS.



Na programação, houve leitura e aprovação do regimento interno, palestra ministrada pela assistente social e presidente do Conselho Municipal, Sandra Cristina Gonçalves dos Santos Amorim, além da formação de grupos temáticos para debate e elaboração das propostas.



Ao final, foram eleitos os delegados que representarão Aquidauana na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social:



Representantes governamentais:



Titulares: Sandra Cristina Gonçalves dos Santos Amorim, Antoniel Riquelme



Suplentes: Jessica Aparecida Barbosa Clemente, Maristela Oliveira



Representantes não governamentais:



Titulares: Débora do Carmo, Allan Ragalzi Arruda Santos



Suplentes: Natasha Constantino, Suzy Pereira

