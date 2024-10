Aquidauana promove feira de adoção de animais neste sábado

Arte, Divulgação

Aquidauana promove a feira de adoção de animais neste sábado, dia 19, na Estação, entre 8 horas ao 12 horas.

O evento é organizado pelos acadêmicos de Direito da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em parceria com os alunos de Zootecnia e a Vigilância Sanitária do município.

Segundo a estudante de Direito do segundo semestre, Potyra Antunes, o intuito da feira é trazer a população para uma conversa sobre maus tratos e bem estar animal. "Tudo começou com um trabalho de extensão na faculdade e nós do curso de Direito da UEMS começamos a correr atrás para realizar, temos parceria com a Vigilância Sanitária de Aquidauana e com o curso de Zootecnia da UEMS".

Portanto, os alunos do curso de Zootecnia vão falar sobre o bem estar animal, os alunos do curso de Direito falarão sobre maus tratos e a Vigilância Sanitária fará uma ação para a comunidade, além de levar alguns animais do CCZ que estão saudáveis e precisam de um lar.

Em princípio estarão disponíveis para adoção de 4 a 5 cães e 8 gatos. Todos saudáveis e que foram resgatados das ruas da cidade pelo CCZ.