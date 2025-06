Aquidauana realiza 1ª Festa Julina da Secretaria de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPEND

A cidade de Aquidauana se prepara para a 1ª Festa Julina da Secretaria Municipal de Assistência Social, que será realizada nesta terça-feira, 2 de julho, a partir das 19h. O evento acontece no pátio da Secretaria, localizada na Rua Honório Simões Pires, 618, no bairro Cidade Nova.



A festa tem como objetivo arrecadar recursos para custear atividades dos projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos no município. A programação inclui barracas de comidas típicas como arroz carreteiro, pastel, cachorro-quente, espetinho, bolos e doces variados, além de brincadeiras como pescaria, todas com preços populares.



Um dos destaques será o festival de prêmios, que vai distribuir R$ 3 mil em premiações. As cartelas já estão sendo vendidas por R$ 10,00.



A programação também contará com apresentações de quadrilha realizadas pelos participantes dos projetos desenvolvidos pela Secretaria, reunindo cultura popular e integração social.



A organização do evento conta com apoio de doações e do trabalho voluntário de servidores e colaboradores da comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!