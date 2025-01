Aquidauana realiza 1ª prova de Duathlon Endurace no Morro do Paxixi

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

No dia 7 de setembro, Aquidauana será palco da 1ª prova de Duathlon Endurance “Cê tá doido”, um evento esportivo que combina corrida e ciclismo em meio à deslumbrante paisagem do Morro do Paxixi. A competição promete atrair atletas de diversas regiões, promovendo o esporte e o ecoturismo no município.

O prefeito Mauro do Atlântico recebeu os organizadores do evento, Vandir Aniceto, proprietário da Chácara Menina da Serra, e o professor Claiton Medina, do Studio Movimente, em uma reunião que contou também com a presença dos secretários municipais Youssef Saliba (SECTUR) e Wellington Moresco (FEMA). Durante o encontro, foi apresentado o projeto da prova, que teve total apoio da prefeitura.

Esporte e turismo unidos

“A prova será uma grande oportunidade para incentivar a prática esportiva e fortalecer o turismo esportivo em Aquidauana, especialmente na região dos distritos de Camisão e Piraputanga. A prefeitura será parceira nesse evento”, destacou o prefeito Mauro.

O “Cê tá doido” tem como objetivo despertar o interesse pela atividade física e promover o contato com a natureza, proporcionando uma experiência única aos participantes e espectadores.

Detalhes da competição

A prova será disputada no formato Duathlon Endurance, com as seguintes modalidades:

Bike: percurso de 10 km

percurso de 10 km Corrida em trilha: percurso de 3 km

Haverá categorias individuais e em duplas, nos naipes masculino e feminino. Além disso, uma caminhada em trilha estará disponível para quem deseja participar de maneira recreativa.

A largada está marcada para as 6h30min, na Chácara Menina da Serra, localizada no Distrito de Camisão. Todos os atletas que completarem os percursos receberão medalhas de participação, e os primeiros colocados serão premiados com troféus personalizados.

Inscrições

As inscrições para o evento estarão abertas a partir de fevereiro e poderão ser realizadas pelo site da Kmais.

Parcerias e organização

O evento é organizado pelo Studio Movimente em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esporte do Município (FEMA) e da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR). Também participam da organização o grupo Mov Runners e a Chácara Menina da Serra.

Com o “Cê tá doido”, Aquidauana reafirma seu compromisso com o incentivo ao esporte e ao ecoturismo, oferecendo um evento que promete movimentar a cidade e proporcionar momentos inesquecíveis aos participantes e ao público.