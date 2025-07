Aquidauana realiza 1º Encontro de Vôlei Adaptado com equipes de três municípios

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoveu no último sábado (12) o 1º Encontro de Vôlei Adaptado Masculino e Feminino, realizado no Ginásio Poliesportivo.



O evento reuniu atletas nas categorias 45+, 60+ e 70+, com a participação de equipes de Aquidauana, Campo Grande e Jardim.



A programação começou com um café da manhã compartilhado, seguido pelos jogos entre as equipes ao longo do dia. O objetivo foi incentivar a prática esportiva na melhor idade e promover a convivência social entre os participantes.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Wellington Moresco, destacou que o evento reforça a proposta de oferecer oportunidades esportivas para todas as idades.



“Ver nossos idosos ativos, felizes e participando com entusiasmo é motivo de orgulho para nossa gestão municipal. Agradecemos às equipes visitantes e a todos que colaboraram para que esse dia fosse possível”, afirmou.

