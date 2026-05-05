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Aquidauana realiza abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026

A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores e reuniu autoridades, representantes de instituições parceiras e a comunidade.

Redação

Publicado em 05/05/2026 às 16:24

Atualizado em 05/05/2026 às 16:31

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Prefeitura de Aquidauana

A noite de ontem (4) marcou a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026 em Aquidauana. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores e reuniu autoridades, representantes de instituições parceiras e a comunidade.

Promovida pela Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, a campanha deste ano traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade entre todos os usuários das vias.

Entre as autoridades presentes estiveram o diretor executivo de trânsito, Flávio Gomes da Silva Filho, e a presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Regina Maria Duarte, além de lideranças locais e representantes da sociedade civil.

A abertura oficial marca o início de uma programação que se estende por todo o mês de maio, com ações educativas, palestras e atividades de conscientização voltadas à redução de acidentes e à preservação da vida no trânsito.

Reconhecido nacionalmente, o Maio Amarelo é um movimento que mobiliza órgãos públicos e a sociedade para discutir a segurança viária e incentivar comportamentos mais seguros. Em Aquidauana, a campanha reforça o compromisso coletivo com um trânsito mais humano.

Segundo a organização, o objetivo é sensibilizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis. “Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um convite à reflexão e à mudança de comportamento. No trânsito, cada escolha pode salvar vidas”, destaca a mensagem do movimento.

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